Play-offs Betclic Elite : l’ASVEL doit faire respecter son statut contre Cholet

Mise en difficulté par Cholet (8e de la saison régulière) durant les deux premières manches, l’ASVEL (1er de la saison régulière) est sous pression dans ce match d’appui à l’Astroballe (19h) à l’occasion des quarts de finale des play-offs de Betclic Elite. La rencontre s’annonce électrique.



Battus à la surprise générale lors de la première manche (70-74) et bousculés malgré la victoire au match retour à la Meilleraie (66-82), les Villeurbannais ont besoin de se rassurer lors d’une belle décisive ce dimanche soir à l’Astroballe. Même si les Rhodaniens ont retrouvé certaines vertus en seconde période lors de leur dernier match, les coéquipiers de Chris Jones doivent montrer un visage plus constant pour venir à bout de cette surprenante équipe choletaise. À la clé, une place pour les demi-finales des play-offs de Betclic Elite.



Un match que vous pourrez suivre ce dimanche soir en direct et en intégralité sur Tonic Radio à partir de 18h55.