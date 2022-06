Play-offs Betclic Elite : l’ASVEL domine encore Dijon et remporte le match 2

L’ASVEL mène désormais 2-0 dans la série qui l’oppose à la JDA Dijon en demi-finale des play-offs de Betclic Elite. Les Villeurbannais se sont imposés dans la douleur (101-90) ce vendredi soir à l’Astroballe dans une rencontre de très haut niveau. Les joueurs de T.J. Parker ne sont plus qu’à une seule victoire de participer à la finale.



Sous le regard de la fratrie Antetokounmpo et face à un David Holston en feu (28 points et 4 passes décisives), les Villeurbannais ont dû encore élever leur niveau de jeu pour battre cette formation bourguignonne. Elie Okobo (26 points), Chris Jones (20 points et 7 passes décisives) et Marcos Knight (20 points et 4 rebonds) ont été les principaux artisans du succès des Rhodaniens.



Le troisième match aura lieu lundi soir (20h30) au palais des sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon.

🏀2️⃣-0️⃣ Messieurs dames !! 💪



Direction Dijon pour le match 3 lundi soir ! #LDLCASVEL #PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/2hEtGa4OZX — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 3, 2022