Dans un Colisée en feu et à guichets fermés, l’Elan Chalon s’est imposé ce dimanche soir contre Boulazac (87-78) en demi-finale aller des Playoffs de Pro B.



Les coéquipiers d’Antoine Eito (16 points, 9 rebonds et 7 passes décisives) débutent parfaitement la série et tenteront de se qualifier pour la finale dès mercredi soir (20h) en cas de victoire au Palio de Boulazac.

VICTOIREEEEEEEEEEEEE !!!!!!!! 🚨



🌟 Elan Chalon 87 – 78 Boulazac 🌟



📊 Markusson 16, Hannah 16, Eïto 16, Baptiste 11, Gaudoux 9, Lapornik 8, Bouquet 5, Harley 3, Jordano 3



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/obFbo47sj9 — Elan Chalon (@ELANCHALON) May 28, 2023