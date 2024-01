Plus Belle la vie est de retour, avec quelques changements…

Les habitants du Mistral retrouve leur public non pas sur France 3 mais bien sur TF1. Ce lundi 8 janvier, c’était le retour du programme, rebaptisé « Plus Belle la vie : encore plus belle » à 13h40 sur la première chaine.

La chaîne annonçait en juillet dernier reprendre les rênes de la série la plus longue de l’histoire de la télévision française avec 4 667 épisodes à son actif.

Après 18 ans d’existence, « Plus Belle la vie », s’était interrompue en novembre 2022. Le rendez-vous était donné en Prime Time à 20 heures en concurrence, notamment, avec les journaux TV.

Dorénavant, retour à l’antenne à 13h40, juste après le JT de 13 heures de TF1 et ses 4 millions de téléspectateurs, avec espoir qu’ils ne prennent pas leur télécommande pour zapper.

