Plus belle la vie tire sa révérence

C’set la fin d’un série culte. Après 18 ans d’antenne, la série Plus belle la vie” s’arrête ce vendredi soir. Le feuilleton phrase de France 3 aura abordé de nombreux sujets de société.



La série s’est notamment servi de l’actualité pour dérouler son récit et ses intrigues.



20 auteurs se sont affairés à imaginer les intrigues,, 3232 acteurs et 58 000 figurants ont foulé les plateaux. En 18 ans ce sont 4664 épisodes qui ont été tournés.