Plus de 300 arbres vont être abattus à la Feyssine

323 arbres, morts sur pied, seront abattus entre mi-novembre et mi-décembre car ils présentent un danger imminent pour les usagers. Les premiers travaux de plantation auront lieu durant l’hiver 2024/2025 afin de maintenir un boisement durable.

Les dépérissements observés concernent principalement des peupliers et des saules, espèces pionnières qui subissent les conséquences du réchauffement climatique et de l’abaissement constaté du niveau du Rhône.

Certains troncs d’arbres seront conservés dans le but de favoriser la biodiversité et de servir d’habitat aux espèces vivant dans le bois en décomposition. D’autres serviront à la création d’assises ou seront broyés afin de réaliser du paillage pour la végétation dans les parcs, jardins et les bandes plantées.

L’objectif est de faire évoluer cette forêt avec une régénération soit spontanée, soit guidée, de façon à maintenir un boisement durable et cohérent avec les enjeux écologiques et d’usages du parc de la Feyssine. Les premiers travaux de plantation seront effectués à partir de l’automne/hiver 2024-2025.