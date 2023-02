Plus de 3600 morts dans un séisme en Turquie et en Syrie

Ce lundi 6 février a été marqué par un drame terrible secouant la planète entière. Un séisme d’une très grande envergure s’est déclenché dans le sud-est de la Turquie ainsi que dans le nord de la Syrie. Pour l’heure, le bilan provisoire fait état de plus de 3600 morts mais il va s’alourdir dans les jours qui viennent au fur et à mesure que les secours fouillent les décombres. La communauté internationale devrait venir en aide aux deux pays touchés. En effet, de nombreuses nations ont déjà proposé leur aide et dès ce mardi 7 février des services de secours étrangers devaient arriver sur place.