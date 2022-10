Plus de 4 milliards d’euros pour financer les projets de la région

Le nouveau contrat de plan Etat-région a été présenté en Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux parties s’engagent à développer des projets dans chacun des départements : 150 millions d’euros ont été attribués pour la Loire et 130 millions pour la Haute-Loire.

Près de 208 millions d’euros sont destinés aux sites universitaires de Lyon – Saint-Etienne ;



Parmi les autres projets on retrouve :

– La réhabilitation des bords de Loire et du port de Roanne

– Transition de la station de Chalmazel en une station verte durable 4 saisons

– Requalification de la friche industrielle dite FIMA, à Saint-Genest-Malifaux

– Rénovation et extension du musée Joseph DECHELETTE de Roanne

– Création d’un parc éco industriel dit zone d’activité d’intérêt national à Balbigny

– Requalification et extension des zones d’activité de l’Espace Émeraude

– Conservation et valorisation du Patrimoine culturel départemental

– Projets d’irrigation collective (Rive droite fleuve Loire) et restauration des installations

du mont d’Uzor

– Création d’un parc agroculinaire dans l’agglomération de Roanne

– Projets d’investissements dans les Petites Villes de Demain et les contrats Région ville

moyenne

– Rénovation urbaine (ANRU), intervention sur le tissu urbain et contrat locaux

– Aides aux communes rurales

– Investissements pour la sécurité dans les communes du département

– Déploiement du très haut débit (THD) en dehors des zones couvertes par les

opérateurs privés