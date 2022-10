Plus de 4 milliards pour financer les projets de la région

Le nouveau contrat de plan Etat-région a été présenté en Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux parties s’engagent à développer des projets dans chacun des départements : 67 millions d’euros ont été débloqués pour le Rhône et 221 millions pour l’Ain

Parmi les projets on attend des financements d’équipements sportifs, de voies vertes, d’établissements culturels, ou encore des aménagements touristiques. Près de 208 millions d’euros sont débloqués pour les sites universitaires de Lyon – Saint-Etienne.

Parmi les autres projets on retrouve :

-Musée archéologique départemental de Saint-Romain-en-Gal et valorisation du site et du territoire Rhône Sud

– Réhabilitation et extension du site des Pierres Folles (GEOPARK Beaujolais)

– Création nouvelle MFR et espace orientation des Métiers de Demain pour le sud du département

– Projet Lac des Sapins : renouvellement de l’offre existante via un appel à manifestation d’intérêt et création d’un nouvel équipement grand public

– Aménagement du tiers-lieu culturel Jean Carmet à Mornant

– 2ème phase du projet de ZAC Port fluvial du Bordelan

– Eco parc d’activité “Beau Parc” (au niveau de l’échangeur autoroutier d’Arnas 46ha) “Ile Porte” et Projet de ferme “Ave Maria”

– Deuxième phase de la réhabilitation de la Maison Vermorel

– Aménagement de la zone industrialo-portuaire Loire sur Rhône

– Rénovation de l’atelier de découpe avec création d’un atelier de transformation à Saint-Romain-de-Popey

– Requalification de l’ancienne usine de moulinage JB Martin à Tarare

– Création de la Maison des compagnons du devoir à Brignais