En cette journée de la Toussaint, fête religieuse qui célèbre les morts, l’Ifop a réalisé une enquête auprès de plus de 1000 Français. Il s’avère que plus d’un Français sur trois croirait à la vie après la mort (31%), tandis que 36 % pensent que non et 33 % ne savent pas. Un chiffre en baisse puisqu’en 1970 environ 37 % répondait “oui” à la question.