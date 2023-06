Plus d’un jeune sur dix a une maîtrise fragile de la lecture

Une étude publiée fait le point sur les difficultés de lecture des jeunes Français. Selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), agence des statistiques du ministère de l’Education, 11,2 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans, « sont en difficulté dans le domaine de la lecture ».



La fréquence des difficultés de lecture est, en France métropolitaine, plus prononcée dans des départements du nord ou entourant l’Île-de-France. La part des jeunes en difficulté de lecture s’élève ainsi à 12,9 % dans l’Aisne, 12,2 % dans la Somme et 11,1 % dans l’Oise. Elle atteint près de 12 % dans le Cher et la Haute-Marne. En Île-de-France, la part des jeunes en difficulté varie de 4,6 % à Paris à 11,9 % en Seine-Saint-Denis.



Concernant l’outre-mer, les pourcentages sont nettement plus élevés : 28 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 25,4 % pour la Réunion, 46,6 % en Guyane et 71,1 % à Mayotte.



Dans le région, moins de 7% des jeunes de moins de 25 ans qui ont des difficultés avec la lecture dans le Rhône et l’Isère, cela concerne entre 7 et 9% des jeunes de la Loire et l’Ain.