Plus que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Pour les élections présidentielles, qui auront lieu les dimanches 10 et 24 avril, il ne reste que quelques jours pour s’inscrire sur les listes électorales.



Les Français ont jusqu’au 2 mars pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne et jusqu’au 4 mars pour faire la demande en mairie ou par courrier. Pour s’inscrire en ligne, il suffit de se rendre sur le site dédié à l’élection présidentielle. On peut également accéder à ce site par le QR code situé sur les nouvelles cartes électorales.

Pour mieux comprendre sa situation électorale, le ministère de l’Intérieur a mis en ligne un nouveau portail qui centralise toutes les informations sur la compréhension des différents scrutins. Le nouveau portail permet de mieux appréhender et faciliter les démarches électorales. Il sera désormais possible de vérifier sa situation électorale, trouver son bureau de vote, s’inscrire en ligne sur les listes, et même effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin.