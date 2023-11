Plusieurs départements de la région en alerte

Avec les pluies des dernières semaines, la Saône-et-Loire et la Nièvre ont été placées en vigilance jaune pour les crues par Météo France.



Des risques de débordements sont à craindre par endroits, selon Vigicrues. La plus grande prudence est conseillée à chacun, notamment dans les déplacements tout au long de l’épisode. Les règles élémentaires de sécurité doivent être observées : respecter les déviations qui pourraient être mises en place et ne pas s’engager sur une voie inondée.



Du coté du Doubs et du Jura, une alerte orange est en cours. Des pluies régulières et par moment modérées se produisent. Elles peuvent alors conduire à des cumuls de 20 à 30 mm, localement jusqu’à 40 mm en 12h. Compte tenu du contexte hydrologique déjà très sensible, ces précipitations nécessitent de suivre les prochains bulletins avec attention.

Ce 14/11 ⬇️



🟠#Vigilanceorange #Pluieinondation

3 départements. 🕞 6h – 22h



➡️Précipitations marquées et durables sur le relief des Savoies, aggravées par la fonte nivale.



➡️Nouvelles averses parfois fortes sur le Pas de Calais.



👉https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/Kd2aif28Zj — Météo-France (@meteofrance) November 14, 2023