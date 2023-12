Plusieurs départements de la région en alerte “neige-verglas”

Plusieurs départements de la région ont été placés en vigilance orange “neige et verglas” par Météo France. La Loire, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés. Le Rhône est en alerte jaune.



En cours de journée, la limite pluie-neige va s’abaisser vers 600 à 800 mètres d’altitude sur le Massif central, voire 500 m sur le sud de la Loire, et jusqu’à 400 mètres sur les départements alpins placés en vigilance orange. Les chutes de neige pourront être d’intensité modérée et peuvent poser problème pour la circulation routière.

Sur l’épisode, on s’attend à 5-10 cm vers 500 m d’altitude sur le sud de la Loire (agglomération de Saint-Étienne), et également 5 à 10 cm sur l’est de l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère.