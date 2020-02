Plusieurs départements de la région en alerte neige-verglas

Le grand écart des températures va se poursuivre cette semaine avec le Rhône, l’Ain et l’Isère qui viennent d’être placés en vigilance jaune par Météo France pour des risques de neige et de verglas.



Les précipitations doivent commencer dans la nuit de mardi à mercredi dans les secteurs de Thizy, Beaujeu ou Tarare. En Isère, les précipitations sont attendues dans les Terres froides.



Les flocons devraient tomber vers 3h du matin et ne devraient pas tenir. Les Lyonnais pourraient avoir le droit à un mélange pluie neige.