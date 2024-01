Plusieurs départements de la région en alerte orange pour la neige

A partir de 16h le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire, vont passer en alerte orange pour la neige et le verglas puis à 18h ce sera au tour de l’Isère.

Les conditions de circulation seront très difficiles sur les départements placés en vigilance orange. La neige pourrait donc rapidement remplacer la pluie à très basse altitude en fin d’après-midi dans le Massif Central, et en début de soirée dans l’Isère.

Sur le Massif-Central et l’Isère, l’épisode neigeux sera de courte durée et non exceptionnel pour la saison, mais suffisamment significatif pour engendrer des difficultés de circulation.