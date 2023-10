Plusieurs départements de la région en alerte “pluie-inondation”

Météo France a placé plusieurs départements en alerte suite à un épisode pluvio-orageux intense nécessitant une attention particulière en raison de l’importance des cumuls de précipitations sur une courte durée.



L’Ain, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme sont en vigilance orange. Le Rhône et le Jura sont en alerte jaune.



Perdurant jusqu’à mardi en matinée, les pluies orageuses conduiront à d’importants cumuls de précipitations généralement compris entre 70 et 100 mm sur les départements placés en vigilance orange. On pourra dépasser les 100 mm ponctuellement entre Ardèche et Ain.