Plusieurs départements de la région en alerte pour les orages

Plusieurs départements de la région ont été placés en vigilance pour les orages. Le Vaucluse et le Gard ont été placés en alerte orange. Les Bouches-du-Rhône et le Var ont été placés en alerte jaune.

En plus de la pluie et des risques de grêle sont aussi au programme localement. Ces orages, mobiles, sont associés à de fortes intensités pluvieuses, ponctuellement de la grosse grêle et de violentes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser 100 km/h .

Ils vont s’atténuer progressivement dans l’après-midi et la soirée pour les départements les plus à l’est.