Plusieurs départements de la région en alerte

Avec les pluies des dernières semaines, le Rhône, l’Ain, la Loire et l’Isère ont été placés en vigilance jaune pour les crues par Météo France.



Des risques de débordements sont à craindre par endroits, selon Vigicrues. La plus grande prudence est conseillée à chacun, notamment dans les déplacements tout au long de l’épisode. Les règles élémentaires de sécurité doivent être observées : respecter les déviations qui pourraient être mises en place et ne pas s’engager sur une voie inondée.



Du coté de la Savoie et la Haute-Savoie, d’importants cumuls de précipitations sont attendus sur l’ensemble de l’épisode, de l’ordre de 70 à 100 mm et localement 100 à 120mm. La fonte du manteau neigeux en dessous de 2200m pourrait apporter l’équivalent de 20 à 30 mm supplémentaires.

Les sols étant saturés en eau, ces cumuls pourraient occasionner localement des débordements et des coulées de boue.