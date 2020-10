Plusieurs départements de la région passent en alerte orange

Le Rhône, l’Isère et la Loire ont été placés en vigilance orange par Météo France. On a déjà relevé en rafales 83 km/h à Lyon-Bron,



Le département de l’Ain est lui placé en alerte jaune.



Le vent de sud va se renforcer en soirée,” l’épisode connaissant son paroxysme en seconde partie de nuit de mardi à mercredi” selon Météo France.



Le vent soufflera violemment sur le relief du Massif Central et du Vercors, avec des rafales atteignant 110 à 130 km/h sur les hauteurs les plus exposées. Ces violentes rafales peuvent s’étendre à plus basse altitude à l’aval du relief, atteignant 100-110 km/h en particulier en vallée du Gier (de Rive-de-Gier à Givors). Les fortes rafales concernent également les vallées canalisées : Limagne, plaine du Forez (Roannais), le sud-est lyonnais, l’Isère rhodanienne jusqu’à Bourgoin. D’autres secteurs des départements en vigilance orange peuvent être concernés par des rafales dépassant 100 km/h.



Mardi soir, le vent en provenance du sud pourrait atteindre les 100 km/h.