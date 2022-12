Plusieurs élus lyonnais demandent l’abandon du Lyon-Turin

Plus de 150 personnalités appellent à l’arrêt du projet Lyon-Turin. Ils dénoncent une atteinte au ressources en eaux dans les Alpes.



Parmi les signataires, on retrouve Grégory Doucet, le maire de Lyon, Fabienne Grébert, la présidente groupe les écologistes à la région ou encore Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président de la métropole de Lyon.



Les signataires qui expliquent notamment que “l’argent qui serait englouti dans le projet de nouvelle ligne Lyon-Turin soit utilisé dès maintenant pour ouvrir une plateforme de chargement de la route vers le rail dans le secteur d’Ambérieu-en-Bugey et que les navettes ferroviaires pour le transport des marchandises soient proposées dès 2023 aux transporteurs routiers.” et que “les 20 millions d’euros annuels de bénéfice du tunnel du Mont-Blanc soient exclusivement dédiés au ferroviaire et au financement du report de la route vers le rail des marchandises et des voyageurs et que les 200 millions versés au tunnel routier du Fréjus depuis 10 ans soient restitués au ferroviaire”



Ils souhaitent améliorer les capacités des lignes entre Aix-les-Bains et Annecy, La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais, et entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry pour diminuer le trafic routier et renforcer les transports quotidiens de voyageurs.

Vous retrouvez la lettre ici