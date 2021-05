Plusieurs lyonnais nommés pour les trophées UNFP

L’UNFP a dévoilé les nommés aux trophées récompensant les meilleurs joueurs de la saison. Contexte sanitaire oblige, il n’y aura pas de cérémonie. Les trophées tomberont au compte-gouttes à partir du 15 mai pour la Ligue 2 BKT, et du 20 mai pour la Ligue 1.



Pour le trophée de meilleur joueur, on retrouve Mbappé (PSG) , Neymar (PSG), Burak Yilmaz (LOSC), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) mais aussi Memphis Depay (OL).



Et ce n’est pas le seul lyonnais nommé. Anthony Lopes est dans la catégorie du “meilleur gardien”, Maxence Caqueret est nommé pour dans la catégorie “Meilleur espoir”, “meilleur entraineur” pour Rudi Garcia.



Du coté de l’OL Féminin, Delphine Cascarino est nommée dans la catégorie “Meilleure Joueuse”, Melvine Malard et Elie Carpenter pour la “meilleure espoir” et Sarah Bouhaddi pour la catégorie “meilleur gardienne”.



La liste complète :

Meilleur joueur de L1 : Neymar (BRE, PSG), Memphis Depay (HOL, OL), Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Burak Yilmaz (TUR, Lille).



Meilleur gardien de Ligue 1 : Anthony Lopes (POR, OL), Mike Maignan (Lille), Keylor Navas (CRC, PSG), Steve Mandanda (OM) et Benjamin Lecomte (Monaco).



Meilleur espoir de Ligue 1 : Eduardo Camavinga (Rennes), Sofiane Diop (Monaco), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Maxence Caqueret (OL).



Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Christophe Galtier (Lille), Rudi Garcia (OL), Franck Haise (Lens), Niko Kovac (CRO, Monaco) et Christophe Pelissier (Lorient).



Meilleur joueur français à l’étranger : Hugo Lloris (Tottenham), N’golo Kanté (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid) , Ferland Mendy (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (Barça).



Meilleur joueur de Ligue 2 : Mickaël Le Bihan (Auxerre), Florian Tardieu (Troyes), Mohamed Bayo (GUI, Clermont), Amine Adli (Toulouse) et Jim Allevinah (GAB, Clermont).



Meilleur gardien de Ligue 2 : Régis Gurtner (Amiens), Donovan Léon (Auxerre), Gauthier Gallon (Troyes), Arthur Desmas (Clermont) et Maxime Dupé (Toulouse).



Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Laurent Batlles (Troyes), Patrice Garande (Toulouse), Pascal Gastien (Clermont), Philippe Hinschberger (Grenoble) et Laurent Peyrelade (Rodez).



Meilleure joueuse de D1 : Kadidiatou Diani (PSG), Khadija Shaw (JAM, Bordeaux), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Delphine Cascarino (OL) et Grace Geyoro (PSG).



Meilleure espoir de D1 : Sandy Baltimore (PSG), Melvine Malard (OL), Kessya Bussy (Reims), Elie Carpenter (AUS, OL) et Julie Dufour (Bordeaux).



Meilleure gardienne de D1 : Sarah Bouhaddi (OL), Christiane Endler (CHI, PSG), Phallon Tullis-Joyce (USA, Reims), Constance Picaud (Le Havre) et Anna Moorhouse (ANG, Bordeaux).