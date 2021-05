Pôle alimentaire : la ville de Lyon offre le “droit à l’alimentation” aux plus précaires

Grégory Doucet a donné rendez-vous à la presse ce mercredi pour présenter trois nouvelles structures socio-alimentaires dans le 3ème arrondissement. Le “pôle alimentaire” sera destiné aux plus précaires.



“On souhaite que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité”, a déclaré le maire de Lyon dans le restaurant social “La table des gones”, ouvert depuis le mois d’avril dernier. La ville de Lyon s’est appuyée sur la valeur du “droit à l’alimentation” pour défendre son projet.



Dans cet établissement, 250 personnes reçoivent chaque jour un repas du midi préparé à base de produits ” frais, locaux et de saison”. Grégory Doucet a employé le terme “écologie politique” pour décrire cette opération. “On prend soin de la planète à bien des égards, mais on prend aussi soin des gens et ça, c’est important”.

Grégory Doucet s’entretient avec l’un des bénéficiaires du restaurant social

© Clément Gazarian

“Cuisiner ensemble”



Outre ce restaurant, la ville de Lyon va mettre en place une épicerie sociale et solidaire située dans la même rue ainsi qu’un tiers-lieu ouvert à tous, rue Etienne Dolet. Grégory Doucet a notamment évoqué la socialisation par la cuisine. “Cuisiner pour nous et pour les autres, c’est une manière de travailler l’estime de soi. Cuisiner ensemble, c’est recréer du lien”.



Engagée dans le projet, l’association de cuisine solidaire et inclusive “Graille” viendra proposer des activités chaque semaine pour les bénéficiaires du pôle alimentaire.