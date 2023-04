Pôle Emploi a publié le top 10 des métiers les plus recherchés

Chaque année, Pôle emploi réalise une enquête dédiée aux besoins en main-d’œuvre.



La dernière édition vient de livrer ses résultats et met en avant des métiers très demandés. L’organisme précise, au passage, que 3 039 000 projets de recrutement ont été lancés en 2023. Un chiffre stable par rapport à l’an dernier. À noter que 72 % de ces projets concernent des emplois durables (CDI ou CDD de 6 mois et plus).



Dans le top 10 des métiers recherchés, on retrouve :

Serveurs de cafés, de restaurants

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine

Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM*)

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Aides à domicile et aides ménagères

Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)

Professionnels de l’animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires

Cuisiniers