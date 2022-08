Police : Gérald Darmanin annonce la création d’unités mobiles dès septembre à Lyon et Marseille

Il veut serrer la vis. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce vendredi, Gérald Darmanin a annoncé le renfort de policiers très prochainement, via la création de onze unités mobiles, dès le mois de septembre, à Lyon, Lille, Montpellier, Perpignan, Nice et Marseille.

Métropole de Lyon : j’ai décidé de mettre, à demeure, sous l’autorité du @prefetrhone, deux unités de forces mobiles (160 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité. @leJDD — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 20, 2022

“J’ai décidé d’en laisser à demeure dans les métropoles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains, comme nous l’avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants : un point de deal visité toutes les six heures, des saisies et arrestations record”, a affirmé le Ministre de l’Intérieur.

Marseille/Arles : j’ai décidé de mettre, à demeure, sous l’autorité de @prefpolice13, trois unités de forces mobiles (240 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité. @leJDD — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 20, 2022

Dans la métropole lyonnaise, 160 agents viendront renforcer les effectifs, tandis qu’ils seront 240 sous l’autorité de la préfecture des Bouches-du-Rhône et 880 sur l’ensemble des villes citées.