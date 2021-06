Policier agressé à Rive-de-Gier : le principal suspect arrêté à Lyon-Saint-Exupéry

L’affaire remonte à la nuit du 13 mai dernier. Un policier avait été agressé à Rive-de-Gier dans la Loire. Gravement blessé, ce brigadier-chef de 51 ans avait été attaqué par un groupe d’agresseurs alors qu’il effectuait une patrouille boulevard des Provinces à Rive-de-Gier.



Ce dimanche, un homme de 20 ans a été interpellé à l’aéroport Saint-Exupéry. De retour de Tunisie où il avait fui juste après les faits, l’individu est suspecté d’être l’agresseur principal ayant jeté le projectile (une bouteille de vodka) sur le policier. Il a été présenté devant le juge d’instruction ce mardi, et placé en détention provisoire.



Il vient s’ajouter aux six individus déjà mis en examen pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, en réunion et avec arme. L’un d’eux âgé de 21 ans a déjà été écroué vendredi dernier. Deux individus sont donc désormais en détention provisoire dans cette affaire d’agression.