Policier agressé : trois suspects mis en examen

Trois hommes, dont deux mineurs ont été arrêtés et mis en examen. Ils sont soupçonnés d’avoir agressé un policier devant son domicile, dans la nuit de samedi à dimanche.

L’enquête est ouverte depuis dimanche, et déjà 3 suspects interpellés. Un majeur, et deux mineurs de 17 et 14 ans ont été mis en examen indique le Procureur de la République de Lyon. Les deux plus âgés ont également été placés en détention provisoire.

Les suspects reconnaissent certains détails de l’agression

Selon le procureur, les suspects “reconnaissent leur présence sur les lieux de l’agression tout en minimisant leur participation et en contestant avoir connu la qualité de policier de la victime.” Des éléments de l’enquête démontrent cependant que les agresseurs connaissaient le métier de leur victime.

Le Parquet de Lyon affirme que “des réquisitions de mandat de dépôt ont été prises par le parquet à l’encontre du majeur et du mineur de 17 ans, tandis que des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire avec éloignement du 7e arrondissement de Lyon ont été prises à l’encontre du mineur de 14 ans”

Pour rappel, le policier rentrait chez lui avec sa femme quand il a été agressé. Ce dernier a dû être opéré de la cheville. Suite à l’agression, ils ont respectivement reçus 45 et 3 jours d’incapacité totale de travail (ITT).