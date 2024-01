Polluants éternels : 166 000 habitants du Rhône boivent de l’eau contaminée

166 000 habitants du Rhône boivent de l’eau contaminée, selon un rapport de l’Agence Régionale de Santé. Elle révèle que quatre puits du Rhône sont contaminés au “polluants éternels”.



Les villes de la vallée de la chimie sont notamment concernées. En effet, le puits de Ternay dépasse le seuil règlementaire de 0,1 µg/L. Le champ captant des Charmes, le forage F2 Garon et le puits Les Félins à Vourles sont eux-aussi non conformes.



Selon l’Agence Régionale de Santé, “Une fois qu’une situation de non-conformité est qualifiée, la position interministérielle provisoire de gestion est appliquée : ne pas restreindre l’usage de l’eau distribuée et mettre en œuvre un plan d’actions destiné à rétablir la qualité de l’eau distribuée dans les meilleurs délais”

