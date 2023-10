Polluants éternels : 34 communes portent plainte contre les usines Arkema et Daikin

34 communes de l’agglomération lyonnaise ont décidé de déposer une plainte commune pour “mise en danger de la vie d’autrui”, “les délits spécifiques aux substances et préparations chimiques”, “le délit d’écocide” et “la pollution des eaux souterraines” contre les usines Arkéma et Daikin, selon France 3.



Les deux usines sont accusées d’avoir rejeté des polluants éternels sur leurs sites de Pierre-Bénite.



La liste des communes :

Beauvallon, Brignais, Chabanière, Chaponost, Charly, Chasse-sur-Rhône, Chaussan, Communay, Francheville, Grigny, Irigny, La Mulatière, Millery, Montagny, Mornant, Orliénas, Oullins, Riverie, Rontalon, Saint-André-La-Côte, Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Foy-les-Lyon, Sérézin-du-Rhône, Solaize, Soucieu-en-Jarest, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-d’Agny, Taluyers, Ternay, Vernaison, Vourles, Copamo et Simandres.