Polluants éternels : les PFAS partagent le quotidien des habitants du sud de Lyon

Situés massivement à Pierre-Bénite, dans le sud de Lyon, les PFAS font désormais partie du quotidien des habitants logés près de la plateforme industrielle Arkema.

A savoir que les per- et polyfluroalkylées sont des molécules toxiques inventées par l’Homme. Plus connues sous le nom de PFAS, et surnommées les « polluants éternels », celles-ci sont très résistantes et s’accumulent au sein des êtres- vivants. Utilisées dans l’industrie, ces molécules sont essentielles dans la fabrication de certains produits allant du photovoltaïque aux produits cosmétiques.

Selon une enquête exclusive menée ce lundi par France3 Auvergne- Rhône- Alpes, ces substances se révèlent être toxiques et sont soupçonnées d’être à l’origine de nombreuses maladies, puisque reconnues comme cancérogènes et perturbateurs endocriniens.