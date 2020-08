Pollution à Lyon : la circulation différenciée en vigueur ce samedi

Il n’y a pas que les bouchons de retour à Lyon ce week-end, la circulation alternée aussi. A Lyon, le niveau d’alerte à la pollution à l’ozone a été déclenché.

Depuis 5h du matin ce samedi, la circulation différenciée est entrée en vigueur : seuls les véhicules avec des vignettes Crit’Air 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire. La vitesse est également réduite de 20km/h sur les axes à plus de 90km/h et à 70km/h sur les axes normalement limités à 80km/h.

Il existe néanmoins des motifs dérogatoires à destination des particuliers. Par exemple, la restriction de circulation ne s’applique pas aux voitures transportant au moins trois personnes. Également, ne sont pas concernés “les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun”.