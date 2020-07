Pollution à Lyon : la circulation différenciée entre en vigueur ce vendredi

Alors qu’un important pic de pollution touche la Métropole de Lyon, le préfet vient de déclencher l’alerte de niveau 1. De nouvelles restrictions entrent en vigueur dès ce vendredi 31 juillet, à 5h du matin.

Un épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis ce mercredi, provoqué notamment par une vague de chaleur. Pour diminuer au plus vite les émissions d’oxydes d’azote, le préfet vient de prendre un arrêté. Ce texte annonce l’abaissement temporaire de la vitesse de 20km/h sur les axes limités à 90km/h ou plus. La limitation des axes à 80km/h passe à 70km/h dans la Métropole.

La circulation différenciée est également instaurée à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, sauf sur le boulevard périphérique Nord, les voies métropolitaines M6 et M7, l’autoroute A7 et le tunnel sous Fourvière. Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit’Air 0, 1, 2 et 3 auront donc le droit de circuler ce vendredi.

