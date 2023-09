Pollution au plomb : 4 écoles concernées à Lyon

Deux écoles lyonnaises ont été victimes ce lundi d’une pollution de l’eau au plomb. Les écoles Wangari Maathai dans le 7e arrondissement et John F. Kennedy sont également touchées par le phénomène. Suite à ces découvertes, la mairie de Lyon a publié un communiqué annonçant son protocole de prévention pour assurer la sécurité des enfants.

“Les services de la Ville de Lyon ont informé de manière prioritaire de la situation les parents d’élèves des écoles concernées en transmettant un courrier dans tous les carnets de liaison“. Des réunions avec les familles “sont également prévues dans les prochains jours afin de les informer de la situation et des mesures prises“. La ville indique également effectuer des relevés et des analyses de l’eau des écoles et des crèches publiques. Les analyses établies par Eau du Grand Lyon autour des secteurs concernés se sont révélées conformes au seuil autorisé.

Les investigations menées par la Ville de Lyon, en lien avec la Métropole de Lyon, l’Agence Régionale de Santé et tous les services concernés se poursuivent pour régler le problème.