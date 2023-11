L’Etat a été condamné hier ce vendredi. Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction du pays a condamné l’état à payer une amende de 10 millions d’euros pour ne pas avoir assez lutté contre la pollution de l’air à Lyon et Paris. Pour rappel, l’état avait déjà été condamné en 2021 et 2022 sur le même sujet.