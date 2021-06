Pollution : la circulation différenciée reconduite ce jeudi

Les restrictions de circulation sont reconduites demain, jeudi 17 juin, dans le #Rhône et la Métropole :

➡️ abaissement de la vitesse de 20km/h sur les axes à 90km/h et plus (70 au lieu de 80),

➡️ interdiction des 🚗 avec vignettes Crit'Air 4 et 5 à Lyon, Villeurbanne et Caluire. https://t.co/RPWsWSTLfr