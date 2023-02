Pollution : l’évolution des mesures d’urgence

La qualité de l’air à Lyon ne va pas s’améliorer avant le milieu de la semaine. La circulation différenciée sera toujours en place ce mardi dans la métropole lyonnaise. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit’Air de 0 à 2 pourront circuler.



La Préfète du Rhône a pris un nouvel arrêté renforçant les mesures d’urgence fondées sur la nécessité d’éviter une aggravation de la qualité de l’air pour la sécurité sanitaire de tous.



• L’épandage de fertilisants minéraux et organiques sans aucun procédé d’enfouissement est interdit

• Toute unité de production, émettrices de particules fines, de NOx, ou de COV déjà à l’arrêt, n’est autorisée à reprendre son activité qu’à la fin de l’épisode de pollution ;

• Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte pollution sont activées.

• Sur les chantiers, les travaux générateurs de poussières (démolition, terrassement, etc.) sont arrêtés et reportés à la fin de l’épisode de pollution

La Préfète a par ailleurs demandé aux forces de l’ordre de renforcer les contrôles de vitesse sur les routes ainsi que le respect de la circulation différenciée. À titre d’exemple, 13 opérations de contrôle des vignettes Crit’air sont conduites ce lundi par la police nationale