Pont-de-Chéruy : deux blessés légers après l’effondrement d’une maison

Deux personnes ont été légèrement blessées ce samedi soir à Pont-de-Chéruy, après l’effondrement d’une maison divisée en plusieurs appartements.



Plus d’une soixantaine de pompiers ont été dépêchés sur place pour secourir les victimes. Selon les informations du Dauphiné Libéré, tous les autres occupants auraient été retrouvés sains et saufs.



Pour l’heure, on ignore encore les raisons de cet effondrement. Les fortes précipitations de vendredi pourraient toutefois être à l’origine du sinistre. Au total, huit personnes vont être relogées. Dans l’attente de l’évolution de la situation, les autres habitants seront temporairement logés chez des proches.