Pont de Condrieu : une liste d’incidents qui exaspère le département

Ce mardi, le Département du Rhône annonce que depuis la pose de portiques aux deux entrées du pont de Condrieu le 10 janvier dernier, près de 19 incidents ont été recensés.

Ce n’est pas la première fois que ces incidents se produisent. En effet, sur le pont de Condrieu, 14 incidents du côté des Roches-de-Condrieu ainsi que 5 sur la rive de Condrieu se sont produits. La cause ? Il s’agit du passage de camions ou de camionnettes de location qui dépassent les 2,70 mètres de hauteur imposés pour éviter que des véhicules trop lourds y accèdent. Une maladresse qui a entraîné le remplacement à six reprises des portiques endommagés.

Christophe Guilloteau, président de la collectivité appelle les usagers du pont à être plus responsable, il rappelle également que des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour que la police municipale repère les infractions. À noter que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le pont de Condrieu.