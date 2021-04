Pont de Couzon : il n’est pas possible d’annoncer les délais de réouverture

Vendredi dernier, le pont de Couzon a dû être fermé de toute urgence suite au passage non autorisé d’un poids-lourd de 32 tonnes qui a fragilisé sa structure. Pendant ce temps, au sud, le maire de Solaize, celui de Vernaison et des élus locaux incitaient leurs concitoyens à s’opposer aux mesures de sécurité permettant de maintenir une ouverture partielle du pont de Vernaison.

Concernant le pont de Couzon, une première inspection s’est focalisée sur la poutre de rigidité qui a cédé sous le poids du camion. Au vu des premières expertises, la circulation automobile ne pourra être envisagée qu’après réalisation de travaux de réparation pour lesquels il n’est pas possible d’annoncer des délais. Des précisions pourront être apportées suite à l’inspection globale de l’ouvrage qui est en cours et qui permet de s’assurer que d’autres éléments de l’ouvrage (platelage, ancrages) n’ont pas été fragilisés.

Le pont de Vernaison est lui sous surveillance renforcée, le pont est d’ailleurs interdit aux poids-lourds depuis le 12 mars 2020. Cette interdiction a permis de ralentir la dégradation de la structure, mais elle reste mal respectée. De plus les épisodes de canicule qui se succèdent mettent à rude épreuve le système de câblages et d’ancrages. Une barre d’ancrage en particulier est déjà très fragilisée. Pour prévenir une fermeture définitive du pont les experts préconisent une réduction supplémentaire de la circulation. Aussi, la Métropole prépare une mise à sens unique tout en instruisant plusieurs mesures d’accompagnement permettant de limiter la gêne pour les riverains et usagers habituels.

Pour le vice-président délégué aux Déplacements, intermodalités et logistique urbaine, à la Métropole de Lyon, Jean-Charles Kohlhaas ” Certains ouvrages comme le pont de Vernaison sont vieillissants (…) Il est irresponsable et inacceptable que certains maires incitent les habitants à s’opposer à une mesure qui vise à éviter tout drame dans notre Métropole.“