Port du masque, prix du tabac,…ce qui change le 1er septembre 2020

Dans un contexte de résurgence de l’épidémie de covid-19, le mois de septembre, marqué par la rentrée scolaire, devrait être particulièrement agité. À l’instar du 1er août, le 1er septembre est lui aussi marqué par de nombreux changements, tant sur le plan sanitaire que social.

Port du masque

Il est obligatoire depuis ce mardi dans toutes les rues de Lyon et Villeurbanne ainsi que dans les entreprises. Dans la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de garder une distance d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne. Le port du masque est obligatoire. Cette mesure concerne tous les lieux où les salariés pourront se croiser, dont les open spaces, les couloirs ou les salles de réunions. Seuls les bureaux individuels échappent à cette obligation.



Le prix du gaz à la hausse

Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 0,6%. La hausse sera de Elle sera de 0,2% pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, de 0,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 0,7% pour le chauffage.

Prix du tabac et des cigarettes

À partir de ce mardi, les prix de certains tabacs évoluent, comme le prévoit un arrêté portant sur les prix de vente au détail des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler. Certaines marques font ainsi passer le prix du paquet de 20 unités de 9,20 € à 9,30 € lorsque d’autres le baissent de 9,60 € à 9,40 €.

Réforme assurance chômage

Le deuxième volet de la réforme l’assurance-chômage entre en vigueur avec le changement du mode de calcul de l’allocation chômage. Pour rappel, elle fait suite à la promesse de campagne d’Emmanuel Macron d’ouvrir le droit aux allocations chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants.

Bourse de lycée

Les demandes pour les bourses de lycée sont ouvertes à partir de ce mardi. C’est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents éligibles d’assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant (fournitures, manuels scolaires, etc). Elle se décline en 6 échelons qui déterminent le montant qui sera alloué selon le nombre d’enfants à charge composant le foyer et les revenus des parents.