Portugal-France : les Bleus finissent en tête du groupe F

La France obtient la première place de son groupe de l’Euro après son match nul 2-2 contre le Portugal. Le Lyonnais Karim Benzema a inscrit un doublé.



L’attaquant du Real Madrid a débloqué son compteur au meilleur moment en inscrivant un penalty pour maintenir les Bleus à flots en première période, puis une frappe croisée en deuxième pour donner l’avantage. « Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, je pense que tout le monde l’attendait. Il y avait cette pression sur moi de tout le pays. Je suis un professionnel, et j’ai besoin de cette pression aussi, ça fait plaisir de marquer et on est qualifié. »



En face, c’est Cristiano Ronaldo qui a répondu à son ancien coéquipier sur pénalty. L’équipe de France qui affrontera la Suisse en 8es de finale, ce lundi.



En revanche, le match face à la Seleção va laisser des traces, Didier Deschamps a perdu ses deux latéraux gauche. Lucas Digne souffre d’une blessure musculaire, Lucas Hernandez est touché au genou.

Les 8e de finale qui débuteront ce vendredi avec Pays de Galles – Danemark et Italie – Autriche, on aura également Pays-Bas – République tchèque, Belgique – Portugal, Croatie -Espagne, Angleterre – Allemagne et Suède – Ukraine.