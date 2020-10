Positive au Covid-19, Jenifer absente du plateau pour la finale de The Voice Kids

View this post on Instagram

Bonjour à tous, Hier en arrivant sur la plateau de #thevoicekids je ne me sentais pas très bien. Du coup, je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact. Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis tres triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes. Mais je ne lâche pas Lissandro et Sarah. Ils seront soutenus par l’equipe et les autres coachs. Je continuerai à distance à les suivre, et demain, j’interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale ! Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus. Je vous aime, Jen 💋