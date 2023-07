Pour sa 69e édition, le SaintéLyon fait déjà le plein

L’année 2023 sera-t-elle une nouvelle année record pour la mythique course de trail du SaintéLyon ? Selon le compte Facebook de l’évènement, il se pourrait bien que oui ! En effet, à 5 mois de la course, la billetterie enregistre déjà des milliers d’inscriptions. Si nous n’avons pas les chiffre exact, la page officielle de la course déclare « une belle avance en terme d’inscriptions par rapport à 2022 ».

Pour rappel, en 2022, la billetterie comptabilisait 1000 inscrits en juin, contre déjà 2500 en mai 2023. Un nombre record, qui donne le ton pour cette 69ème édition.

Cette année, il semblerait donc que la fameuse course SaintéLyon soit LE rendez-vous sportif à ne pas manquer pour les amateurs de trail, surtout si vous êtes friands d’épreuves nocturnes.

Une épreuve immanquable pour les fous de running

Bien connue pour ses huit formats de raid nocturne, la course de Trail running du SaintéLyon s’effectue sur 65 % de sentiers et 35 % de bitume. En solo ou en relais, les participants ont la possibilité de choisir des parcours variant de 13 à 158km de course entre Saint Etienne et Lyon. Traditionnellement courue dans des conditions hivernales, le SaintéLyon s’effectuera cette année du 2 au 3 décembre 2023.

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription et déposer votre dossier, rendez-vous sur la billetterie de l’évènement.