Pour son arrivée au LOU, Fabien Gegenbacher ne veut pas « tout chambouler »

Pour son arrivée en tant que directeur sportif du Lou, Fabien Gegenbacher tient à rester dans la continuité de ce qui a déjà pu être fait dans le club. Selon lui, le Lou est une affaire bien huilée qui doit suivre son cours, et il est important de respecter l’ADN du club.

Parmi ses objectifs, retrouver un équilibre au sein du staff : « Il faudra beaucoup échanger parce qu’il y a un bon nombre de changements dans le staff. Donc la première chose à faire, c’est de retrouver de l’unité, et de la collaboration » a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonctions.

Pour le nouveau directeur sportif, le but final est de « continuer à produire un jeu offensif de qualité et gagner en constance, notamment sur les phases de transitions, qui sont importantes (attaque, défense)… ».

Au Lou, Fabien Gegenbacher n’en est pas à son coup d’essai

Pour Yann Roubert, c’est notamment parce que Fabien Gegenbacher est familier avec le club et son identité qu’il l’a choisi. Argument de poids qui vient soutenir son objectif de ne pas dénaturer le Lou ; Yann Roubert a opté pour un ancien du club, qui saura en soutenir l’unité : « On s’est mis d’accord sur la fidélité à notre ADN. Le fait que Fabien connaisse bien notre contexte local a été un critère déterminant, parce que l’idée n’est pas de révolutionner mais de capitaliser sur ce qui marche bien et notamment d’améliorer ce qui peut l’être » a déclaré le dirigeant.