Pour s’opposer à la pollution lumineuse, des publicités recouvertes à Dijon

Des militants écologistes se sont mobilisés ce week-end. Une action de désobéissance civile contre « la pollution lumineuse ».



Les membres d’organisations écologistes ont collé tracts et affiches sur les vitrines allumées et les panneaux publicités.



Plusieurs publicités numériques ont été recouvertes de peinture et d’affiches où l’on peut lire « la publicité nuit gravement au climat ».



L’action a été menée dans 37 autres villes de France. Une pétition adressée au maire de Dijon a été lancée.