Pourquoi ne pas observer la lune rose cette nuit ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, il sera possible d’admirer la plus grosse pleine Lune de l’année. La Lune sera au plus proche de la Terre, ce mardi soir, à 357 000 kilomètres pour être plus précis. Grâce à ce phénomène, appelé Super Lune, cette dernière sera plus grosse de 7 % et plus brillante de 30 %. Et pour le plaisir des yeux, la Lune se teindra d’une couleur rougeâtre. De quoi occuper les Français, confinés chez eux, après les traditionnels applaudissements du soir.

Ce phénomène démarrera aux alentours de 18h, mais il s’agit d’un long et lent spectacle qui ne connaîtra son apogée que sur les coups de minuit moins le quart. Et il sera possible de l’observer jusqu’à 4h30 du matin.

Pour rappel, la prochaine Super Lune est prévue le 7 mai.