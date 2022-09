Poutine annonce l’annexion officielle de quatre régions de l’Ukraine

Suite à la guerre actuelle entre l’Ukraine et la Russie, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’annexion officielle de quatre régions ukrainiennes et appelle désormais à un cessez-le-feu. « Nous allons former quatre nouvelles régions russes, quatre nouveaux sujets de la Fédération de Russie » selon les mots de Vladimir Poutine. Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson sont les régions concernées.