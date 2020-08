Prairy : l’application lyonnaise qui révolutionne le voyage

Fondée par Fanny Maillot et Aurélien Dugelet, l’application Prairy propose un tourisme de proximité qui promeut les trésors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une nouvelle façon de voyager plus responsable, plus local et plus écologique.

C’est un format novateur qui tombe à pic et qui permet d’un simple clic sur son smartphone de découvrir tous les lieux d’intérêts à proximité de chez soi. Une aubaine pour le micro-tourisme qui permet de réduire l’emprunte carbone et de « soutenir l’économie locale qui en a grandement besoin aujourd’hui. »

C’est après un tour du monde que les deux Lyonnais ont pris conscience des effets du tourisme de masse. À leur retour, ils ont eu envie de pratiquer un tourisme « plus authentique », comme Aurélien Dugelet le qualifie, et de mettre en avant des lieux incroyables à visiter près de chez soi dont on ne soupçonne même pas l’existence.

Lancée fin juin et disponible sur plusieurs plateformes, Prairy vient d’atteindre la barre des 8 000 téléchargements. Si l’application était à l’origine destinée vers un public plutôt jeune, « la crise sanitaire a totalement bouleversé le secteur du tourisme et on se rend compte qu’on intéresse un profil beaucoup plus large », selon Aurélien Dugelet. Pour le moment, l’objectif est de valider le concept, agrandir leur communauté et consolider leur offre. « Par la suite, l’idée est d’évidemment de dupliquer plus facilement notre modèle et de l’ouvrir aux autres régions de France », poursuit le fondateur.

