Premier job dating à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne

Premier job dating organisé mercredi 21 juin à l’université Jean Monnet, située Maison de l’Université, 10 rue Tréfilerie à Saint-Etienne. Ce sera l’occasion pour l’Université de faire découvrir au plus grand nombre l’ensemble de ses métiers afin de compléter son équipe professionnelle.



En effet, treize postes sont à pourvoir dès septembre 2023 au sein de nombreux domaines. Ils concernent le secteur financier, celui de la logistique et du patrimoine ou encore celui de la gestion de la scolarité.

Pour rappel, l’université Jean Monnet compte 20 000 étudiants et environ 1500 personnels qui assure son bon fonctionnement.

Dès 9 heures, il vous sera possible de déposer votre CV. Si celui-ci est retenu, un entretien vous sera alors proposé.

À partir de 9h30 jusqu’à 13 heures , des ateliers sur la rédaction d’un CV ou sur la préparation à un entretien vous seront aussi présentés.



Pour les potentiels intéressés, les différentes fiches de postes sont accessibles sur le site de l’Université.

Afin d’indiquer votre présence, il est possible de vous inscrire à ce job dating à l’aide d’un formulaire à remplir, disponible sur le site suivant : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2022-2023/zoom-sur-2022-2023/job-dating-2023.html