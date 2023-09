Premier loupé de l’année pour les Bleus

L’équipe de France s’est inclinée pour la première fois en 2023, ce mardi soir en amical face à l’Allemagne (2-1). En pleine crise, après trois défaites et le limogeage d’Hansi Flick, la Mannschaft a retrouvé un peu de confiance en maîtrisant les Bleus. La prestation des hommes de Didier Deschamps a été assez décevante. Quelques joueurs ont failli à l’image de Benjamin Pavard, qui a beaucoup souffert sur son côté droit aux dépens de Benjamin Henrichs. Ce dernier a d’ailleurs offert une passe décisive pour Thomas Muller dès la 4e minute de la rencontre.

Aligné en attaque avec Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani n’a pas réussit à peser. Le joueur de 24 ans a bien été tenu par Antonio Rudiger, qui aurait pu concéder un pénalty en poussant légèrement le néo-Parisien dans la surface (20e). Au milieu aussi, cela a été compliqué avec Eduardo Camavinga, auteur de beaucoup de déchets et souvent dominé dans les duels. Le Madrilène a tout de même obtenu un penalty en fin de match (88e), permettant à Griezmann de réduire le score. Autre joueur pas à son avantage, Jean-Clair Todibo. Le joueur de 23 ans, n’a pas gagné des points et est responsable de la perte de balle qui a profité aux Allemands et Leroy Sané. Ce dernier a doublé la mise pour les siens.

Prochain match des Bleus, le 13 octobre prochain à Amsterdam, pour y défier les Pays-Bas lors des qualifications à l’Euro 2024.